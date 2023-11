Grade 11 tinodas sa loob ng iskul

BUMULAGTA ang isang Grade 11 na estudyante na aktibong miyem­bro ng Citizen Armed Force Geographical Unit (CAFGU) nang rat­ratin ito ng isa sa dalawang hindi pa nakikilalang suspek sa loob ng eskuwelahan na pinapasukan nito noong Martes sa Pikit, North Cotabato.

Dead on the spot dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan ang biktimang si John Rey Cabuga, 21-anyos, estudyante ng Datu Dalandag National High School annex at nakatalaga sa Alpha Company ng 9th Infantry Battalion ng Philippine Army (PA).

Ayon kay Police Major Arvin John Cambang, hepe ng Pikit Municipal Police Station, may kinukumpuni ang biktima kasama ang iba pang kaklase sa loob ng paaralan nang lapitan ito ng isa sa dalawang suspek at walang salitang pinagbabaril ito bandang alas-11:00 nang umaga.

Pagkatapos tumimbuwang ang biktima, tumakas ang mga suspek lulan ng motorsiklo.

Nangako naman ang pamunuan ng eskuwelahan na iimbestigahan nila kung paano nakapasok ang mga armadong suspek sa kanilang paaralan.

Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente.

(Edwin Balasa)