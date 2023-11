SINUSPINDE ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa hindi pa matukoy na dahilan ang electronic visa operation sa China, tatlong buwan matapos ilunsad ang e-visa system sa nasabing bansa.

“This is to inform the public that the operations of the Philippine e-visa System in China is temporarily suspended until further notice,” ayon sa isang advisory na ipinost ng DFA sa X na dating Twitter.

Matatandaang inilunsad ng DFA at Department of Information and Communications Technology (DICT) ang Philippine e-visa noong Agosto 24, 2023.

Noong Agosto 25, sinimulan sa Shanghai ang pagproseso sa limited trial ng e-visa system.

Dahil sa isyu ng national security, nakatakda namang imbestigahan ng Senado ang ulat na ilang dayuhan, karamihan ay mga Chinese, ang nakakakuha ng Philippine passport gamit ang mga valid document.