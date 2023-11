TINIYAK ng kauna-unahang babaeng senador sa Canada na gagamitin niya ang kanyang boses at posisyon para ibida ang talento ng mga Pinoy sa nasabing bansa.

Siya si Senator Flordeliz ‘Gigi’ Osler, isa ring kilalang surgeon sa Winnipeg, Canada na may dugong Pinoy at Indian.

Sa ikalawang pagkakataon, nasa Pilipinas si Osler para sa isang inter-parliamentarian forum kasama ang mga mambabatas sa bansa.

Aniya, una siyang nakapunta sa Pilipinas noong pitong taong gulang pa lang siya.

“We are more than nurses. We are more than migrant workers. We are talented professionals. We are smart, we can achieve so many things.And so part of what I hope to achieve back home is to break show both Canadians and Filipino-Canadians what is possible and what you can achieve by working hard, studying hard,” ani Osler.

Dagdag niya, naging inspirasyon niya ang kanyang ina na isang nurse kaya ginaya niya ito hanggang maging ganap siyang surgeon.

Marami aniyang Pinoy sa Canada ang nangangarap na magtagumpay kabilang dito ang mga lawyer, doctor, mga professional at negosyante.

“And I think that’s a dream we all have to continue to nourish for young Filipinos here at home and back in Canada.Canadians are excited to see the people-to-people, the country-to-country, ties between the Philippines and we are recognizing how important the Philippines is as a partner nation,” dagdag niya.