TUMATAGINTING na P540 milyon ang babayarang buwis ng content creator at beauty line owner na si Rosmar Tan mula sa kinikita niyang P5M kada araw.

Nawindang ang lahat sa kita reveal ni Rosmar sa interview sa kanya ni Toni Gonzaga kaya naman todo compute ang netizen sa babayaran nitong buwis sa Bureau of Internal Revenue (BIR).

Kinalkula ng netizen ang pananagutan sa buwis ng CEO at content creator matapos niyang i-flex na kumikita siya sa kanyang negosyo ng hindi bababa sa P5 milyon per day.

May 18.8 million follower sa TikTok si Rosmar kung saan ilan sa mga content niya’y nagpo-promote sa kanyang mga beauty product.

‘As per Rosmar, sa mahinang araw ay 5M per day siya. So 1.8B a year. So if 30% to simplify tax, that would be 540M na tax. Aguyyyy… Parang wala pa naman foundation si anteh para makabawas,” saad ng netizen (@markymarksworld).

Nag-viral si Rosmar kamakailan matapos niyang ipagmalaki sa vlog ni Toni Gonzaga na mahina pa ang P5 milyong kita niya dahil umaabot pa raw ng hanggang P13 milyon ang kanyang income sa loob lang ng isang araw.

(Issa Santiago)