‘Bad trip’ pinasok VIP parking lot, droga buking sa tsekot

ARESTADO ang isang lalaki nang makumpiskahan ito ng umano’y shabu matapos nitong pasukin ang VIP parking lot sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) habang bangag sa ilegal na droga noong Miyerkoles nang gabi.

Sa ulat, pinasok ng suspek na si Norberto Espino, 52-anyos, lulan ng dark grey na Montero sport na may plakang OBE 206, ang VIP parking lot sa NAIA kahit hindi siya awtorisadong pumarada sa lugar.

Hinarang ng security guard ang suspek pero nagpatuloy pa rin ito hanggang mabangga nito ang boom sa entrance ng parking lot.

Matapos humingi ng responde, agad na dumating ang mga tauhan ng Philippine National Police-Aviation Security Group (PNP-AVSECOM), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at NAIA-Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (NAIA-IADITG) at inaresto ang suspek.

Na-recover ng mga awtoridad sa loob ng sasakyan ng suspek ang tatlong plastic sachet na naglalaman ng limang gramo ng hinihinalang shabu na may street value na abot sa P34,000, mga aluminum foil na katatapos lang gamitin at iba pang drug paraphernalia.

Nasa kustodiya na ng NAIA-PDEA IADITG ang suspek na nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at driving without license.

(Otto Osorio)