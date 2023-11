Vice Ganda kiligin kaya? Jeri, Jackie bagay na lovers

Ang cute ng music video ni Jeri, na kasama ang isa sa mga ‘It’s Showtime’ host na si Jackie Gonzaga, aka Ate Girl. In fairness, bagay kasi sila, ha!

May kilig factor nga sa mga eksena nila sa music video na ‘Gusto Kita’ na likha ni Vehnee Saturno.

“Sa video kasi, siya ‘yung may gusto sa akin. Pero, she was able to say it… I mean, that time na gusto na niyang sabihin sa akin na ‘gusto kita’ biglang may sumingit.

“And in the end naman, ako rin pala ang magsasabi sa kanya na gusto ko siya.

“During the shoot, super fun lang. Ang sarap kasama ni Jackie. Ang sarap niyang kausap. Mabait siya.

“Nasa ‘Showtime’ siya at nasa Star Music ako, so gusto nila na mag-collab kami. And hopefully, nagustuhan naman niya ang music video namin.

“Lahat sila mababait. Masayang kasama,” sabi ni Jeri.

Anyway, matagal na nga naming naka-chikahan si Jeri, na bagong-bago pa lang siya sa showbiz, na wala pa siyang nagagawang album o single. Kaya masaya lang makita siya na finally ay natutupad niya ang mga pangarap niya.

Sabi nga ni Jonathan Manalo, lahat ng katangian ng isang magaling na singer, taglay ni Jeri. Na mahusay ring sumulat ng kanta.

Well, abangan ang mas marami pang pasabog ni Jeri ngayong 2024. Na sabi nga niya, mas magiging active nga siya, at mas marami siyang TV guesting, gig na gagawin.

Si Jeri ay 23 years old at graduate na ng kolehiyo sa Ateneo De Manila University. Na kahit may mga negosyo sila, mas pinili niya ang showbiz o ang pagkanta.

Chika niya, tinapos daw muna niya ang pag-aaral, at doon siya nagsabi sa parents niya na gusto niyang maging singer, na pinayagan naman siya.

Sa ngayon, secret, o no comment ang sagot niya kapag tinatanong kung may dyowa na siya, ha!

Teka! Kiligin naman kaya si Vice Ganda sa tambalang Jackie-Jeri?

Remember ala-alaga ni Vice si Jackie, ‘noh?!

Bongga! (Dondon Sermino)