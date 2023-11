TVJ sobrang proud kay Paolo

Sabay na nag-celebrate ng kanilang birthday sina Paolo Ballesteros at ang anak na si Keira sa ‘E.A.T.’ nitong Miyerkoles.

Pagkabati ng Legit Dabarkads hosts kay Paolo ay agad rin itong nagbigay ng birthday greetings sa kanyang unica hija na kasabay niyang nagbi-birthday.

Walang kaalam-alam si Pao na nasa studio rin ang dalagita niyang anak.

Kaya na-surprise si Paolo nang biglang um-appear sa stage ng TV5 noontime show si Keira.

Biniro pa ni Paolo ang anak kung bakit ito nasa studio at wala sa school. Um-absent pala ito sa class.

Kaaliw rin ‘yung mga birthday greetings mula sa mga international celebrities na ginawang subject ni Paolo sa kanyang talent sa makeup transformation. Ginawa kasing Artificial Intelligence (AI) ‘yung mga photos and videos ni Paolo bilang Angelina Jolie, Julia Robert, Taylor Swift, Madonna, Ariana Grande, Beyoncé at Mariah Carey.

Base sa birthday greetings nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon, halatang proud na proud ang mga ito sa Paolo lalo pa’t hanggang ngayon ay pinag-uusapan at trending pa rin sa social media ang TVC ng kanilang Dabarkad with Vice Ganda.

Happy Birthday Paolo! (Ogie Narvaez Rodriguez)