Tropang tong-its naolat sa ‘tobats’

TALUNAN na sa tong-its, kalaboso pa ang tatlong magkakaibigan matapos mabisto ang itinatago nilang halos P100,000 halaga ng umano’y shabu sa inilatag na operasyon kontra ilegal na sugal sa Tanza, Cavite Martes noong Martes.

Kinilala ang mga suspek na sina alyas ‘Jay,’ ‘John’ at ‘Marvin’, pawang mga residente sa Barangay Bagtas, Tanza Cavite.

Sa ulat, bandang alas-3:40 nang madaling-araw nang matanggap ng Tanza Municipal Police Station ang reklamo tungkol sa ingay ng mga nagto-tong-its sa Barangay Bagats, Tanza, Cavite.

Naaktuhan pa ng mga pulis ang tatlo na nagsusugal kaya inaresto ang mga ito.

Gayunman, nabuking ang itinatagong droga ng mga ito nang inspeksiyunin na sila ng mga pulis.

Bukod sa narekober na baraha at P295 na taya, nakuha mula kay Jay ang nasa .45 gramo ng shabu, tinatayang .63 gramo naman ang narekober kay John at nasa 10.53 gramo naman ng droga kay Marvin na may kabuuang street value na P93,909,000.

Kasong paglabag sa PD 1602 o illegal gambling at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugc Act of 2002 ang kinakaharap ng tatlo.

(Gene Adsuara)