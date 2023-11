Supot ang Rockets! Luka Doncic, Dallas pinalamig Houston

PINAGLARUAN ni Luka Doncic ang triple-double tampok ang 41 points, at pinigil ng Dallas Mavericks ang Houston Rockets 121-115 Martes ng gabi.

Kinapos ng tig-isang rebound at assist si Doncic para sa kanyang 59th career triple-double.

Ikinamada ni Kyrie Irving ang 22 sa kanyang 27 points sa second half para sa Mavs.

Anim na players ng Houston ang umiskor ng double figures sa pangunguna ng season-best 31 ni Alperen Sengun pero napigil ang biyahe ng Rockets sa quarterfinals ng NBA In-Season Tournament.

Nalimitahan sa 5 of 14 shooting si Jalen Green tungo sa 12 points, may 10 markers at 12 assists si Fred VanVleet.

Sa first half ay 2 of 11 lang sa floor si Irving pero drive niya sa kalagitnaan ng fourth quarter ang nagtulak sa Dallas sa 99-98 lead matapos maghabol ng siyam sa third.

Nahulog sa net ang hook shot ni Doncic matapos ma-recover ang bola sa baseline. May wrap pa ang kanyang hinlalaki sa kaliwang kamay na inabot ng low-grade sprain noong Sabado.

ā€œIā€™m 2 for 2 in my career on hooks,ā€ bida niya, ang isa pa ay habang naglalaro sa Slovenian national team kontra Sweden.

(Vladi Eduarte)