GINAWA ang wheelchair bilang pangsuporta sa mga walang kakayahan o hindi ubrang makalakad. Puwedeng galing sa operasyon o kapansanan.

Pero kakaiba ang kelot na ito dahil ang wheelchair na gamit niya, nilagyan niya ng pampabilis!

Ibinahagi ito ng user na si Quang Hyunh sa kanyang account na nakatanggap ng libo-libong views mula sa madlang peeps.

Mapapanood sa video ang isang kelot na ini-istart ang makina, hindi sa motor pero sa wheelchair na may manibela pa.

Matagumpay naman niya itong napagana at pagkaraan nga lang ay sinakyan na niya habang suot ang kanyang helmet.

Umani rin ito ng dagsang komento na nagpa-wow ang madlang pipol.

Gaya na lamang ni @smokeatermfd2, “What do you use for brakes to stop?”

“If you know me then you know I want one,” say naman ni @Slick Rick.

Kwelang biro naman ni @Robert Felix785, “Don’t forget to put the seat belt on smart to have a helmet ll.”

“Puwedeng-puwede pala ‘to lola ko eh HAHAHAHAHA,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, bet mo ba ng wheelchair na ito? (Moises Caleon)