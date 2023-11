Diniskuwalipika ng Commission on Elections (Comelec) ang service provider Smartmatic sa lahat ng procurement ng ahensiya.

“We disqualified Smartmatic to participate in all Comelec procurement,” wika ni Comelec Chairman George Garcia nitong Miyerkoles.

Ang Smartmatic ang provider ng vote counting machine sapol nang lumipat sa automated elections ang Pi¬lipinas noong 2010.

Noong Hunyo 15 ay nagpetisyon sina dating Department of Information and Communications Technology chief Eliseo Mijares Rio Jr., Augusto Cadelina Lagman, Franklin Fayloga Ysaac, at Leonardo Olivera Odono para idiskuwalipika ang Smartmatic.

Diniin nila na ang Smartmatic ay nabigong sumunod sa “certain minimum system capabilities that resulted in serious and grave irregularities in the transmission and receipt of election return” noong 2022 elections.

Nilinaw naman ni Garcia na ang desis¬yon ng Comelec en banc ay walang kinalaman sa petisyon ng grupo ni Rio.

“It’s (disqualification) not based on the allegations of Rio and company. We have maintain the integrity of our electoral process. Para sa bayan,” paliwanag ng Comelec chief.

Nang tanungin kung puwede pang mag-apela ang Smarmatic, sinabi ni Garcia na ang desisyon ng Comelec ay “immediately executory unless restrained.”

Hindi pa natatanggap ng Smartmatic ang kopya ng desisyon pero dismayado na sila sa disqualification.