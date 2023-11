Sina Jak, David ba? Nagkasagutan, nagsuntukan sila – Barbie

Ang ilang segundong chikahan sa dulo ng interview ni Luis Manzano sa lahat ng kanyang mga guest ang inaabangan ng marami. May style kasi si Luis sa vlog niyang ‘Luis Listens’ na nasa dulo ang kaabang-abang na chikahan.

Pero siyempre, alam mo naman si Luis, dapat may kakaaliw na eksena sa dulo.

At si Barbie Forteza nga ang guest niya, na kung saan ay bongga ang pa-thumbnail, ha! Sa unang tingin, o dinig, feeling mo ay sina Jak Roberto, David Licauco ang pinag-usapan nila, ha!

May hirit kasi si Luis na, “Totoo bang nag-away sila”?

“Puwede bang itanong `yon?” tanong din ni Barbie sa kasama niya. Susog ni Luis, “Hanggang saan umabot ang away?”

“Ayoko sagutin!” hirit naman ni Barbie.

Pero, tinuloy pa rin ang pagsagot, at nagchika nga na…

“Once and for all, para lang aware ang lahat sa totoong nangyari, sa akin na dapat manggaling. Masaya pa sila noong umpisa. Tapos, pagbalik ko parang nagkakasagutan, ang lalakas na ng boses.

“Tapos paglapit ko, bigla na lang silang nagsuntukan. Nagka-pisikalan na. Na nakakahiya, kasi ang daming tao, at nandun ang nanay ko.”

Sey naman ni Luis, “Wait, sa harap ng nanay mo? So ano ang nangyari?”

“Alam mo, hindi ko alam kung kanino ako kakampi? Kasi siyempre pareho silang importante sa akin. Parehas ko silang mahal. So parang ‘yung time na `yon…,” pabiting saad ni Barbie.

Pero hirit pa ulit ni Luis, “Bakit parte sila ng buhay mo? Ano bang mga pangalan nila?”

“’Yung isa kong Chin-Chin, tapos ‘yung lalaki si Bruno. Parang nag-agawan sila ng laruan. Hindi binigay ni Chin-Chin, so nag-away sila, nagkagatan!” patuloy na kuwento ni Barbie, na pigil ang tawa.

Kaya sabi ni Luis, “Ano ba sa tingin niyo ang pinag-uusapan namin?”

“Ah, sino ba? ‘Yung mga aso ko. Hahaha!” tawang-tawa na chika ni Barbie, na sakay na sakay sa mga hirit ni Luis.

“Kayo talaga mga tsismoso, tsismosa!” sey naman ni Luis.

At ‘yun nga, akala mo ay sina David at Jak na ang topic, di ba?

Anyway, aliw nga ang interview ni Luis kay Barbie. Na sa simula pa lang ay tila binasag na rin ni Barbie ang mood ni Luis.

Kasi nga, panay ang chika ni Luis sa intro. Kaya humirit si Barbie na, “Paano naging Luis Listens kung ikaw ang nagsasalita?”

At may pa-walkout kunyari si Luis, na sabi nga niya, “Ayokong makita ng asawa ko ang kauna-unahang walkout ko.”

Anyway, masaya lang ang chikahan na `yon ng dalawa. Na napag-usapan nga nila ang tungkol sa love life, at on screen partnership.

Meaning, pinag-usapan din talaga nila ni Luis sina Jak at Barbie.

“Ang hirap talagang maging maganda!” sabi ni Barbie.

“Alam mo, siguro sa career ko, ‘yan ang hindi ko inakala na magiging encounter ko na problema. Lalo na sa edad kong ito na 26, pag-uusapan pa ba natin `yan?

“I’d like to believe na nag-mature na rin ako, ‘di ba? So parang to go back to that?

“Tapos parang nao-overshadow niya ang achievement ko as a person, as an actress na ‘yun naman talaga ang dahilan kung bakit pumasok ako sa showbiz. Nao-overshadow siya ng love life ko. Parang sayang lang,” sey ni Barbie.

Chika ni Luis, parang may nakita raw siyang interview ni Barbie, na parang sinabi nito na napapagod na siya sa isyu na `yon.

“Nauubusan na ako ng isasagot, kasi ‘yun lagi ang tanong. Nauubusan na ako ng sagot kung paano iko-construct ang sentence na, ‘Hindi nga po, okey kami ni Jak. Okey kami ni David. Okey sina Jak at si David.’ Pero, hindi naman ako napupuno!” sabi lang ni Barbie.

Siyanga pala, kung may isang artista na gustong makatrabaho si Barbie, si Vilma Santos daw `yon, ang nanay ni Luis.

Well…