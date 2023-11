PAPALO sa P7.3 milyon ang halaga ng mga aanihing palay at gulay na itinanim ng 70 preso o Person Deprived of Liberty (PDL) sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan mula sa pilot technology demonstration farm na inilunsad ng Department of Agriculture (DA) at Department of Justice (DOJ).

Ayon sa DA, abot sa P7.3 milyon ang kikitain mula sa mga aanihing high value crops sa ilalim ng DAxDOJ Reform Initiative for Sustainable Environment for Food Security (RISE) Project kung saan binigyan ng training ang mga preso.

Nasa 4.5 ektarya ang sakop ng demo farm sa Iwahig at inaasahang aani rito ng 96.8 toneladang bigas, pakwan, melon, talong, kamatis, sili, sitaw, pipino, okra, kalabasa, patola, ampalaya at mais. Nag-umpisang magtanim ang mga preso mula Agosto hanggang Setyembre.

Gagamitin ng Bureau of Corrections (BuCor) ang kita sa farm para palawakin ang programa sa mga nakatenggang lupa upang makatulong sa food security campaign ng pamahalaan.

Sa phase 2 ng proyekto, 500 ektarya naman ang tataniman kung saan gagamitin ang 30 ektarya rito para sa cashew production.

Nasa 50 PDL ang sumasailalim na sa pagsasanay para sa programa.(Eileen Mencias)