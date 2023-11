Regine devastated sa wardrobe malfunction 

Devastated si Regine Tolentino sa nangyaring wardrobe malfunction sa kanyang performance sa ‘It’s Showtime’.

“You know what, that experience sa ‘It’s Showtime,’ talagang I am so shocked na nangyari ’yon!

“Kasi number one, isa po akong costume designer. Twenty five years na ‘yung boutique ko.

“And I’m a professional dancer. So I’ve been dancing for more than twenty five years professionally.

“So nung nangyari ’yun, I was so, so shocked talaga na nangyari ’yon. Because may dala talaga akong mananahi na taga-secure ng mga damit ko,” sey niya.

Sa kamamadali raw na magbihis para sa kanyang production number ay nalaglag daw ang nipple tape na dapat suot niya kaya nagkaroon ng nip slip sa kanyang live dance performance.

“Tapos ’yun, I guess sumobrang hataw ko that time. Which talagang never ’yun nangyari, kasi palaging secure iyong outfit ko.

“Talagang…. Ha! Ha! Ha! Ha! Ako pa talaga?! Sa akin pa talaga, sa akin pa nangyari ’yon.

“So, hay naku, I was so devastated when it happened but, you know, at least nakapag-recover,” kuwento niya.

Thankful naman si Regine sa ABS-CBN sa mabilis na pag-edit out ng nasabing eksena sa kanilang livestreaming.

“And ABS-CBN was very, very gracious in covering it up, protecting me, taking all the posts and the videos down.

“Even my daughters are helping sa pag-report ng mga ano. ”

Gets naman daw ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na aksidente ang nangyari kaya hindi na sila pinatawag.

At least mukhang naka-recover na si Regine sa wardrobe malfunction na nangyari sa kanya, ha!

‘Yun na! (Byx Almacen)