Queen Pia, kinarir pagiging author

Hindi lang pang-rampa kundi for the books din si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach Jauncey!

Kamakailan ay inilathala ni Pia ang kanyang first novel, at ngayon.. sinimulan na niya ang pagsusulat sa kanyang self-book.

Sinabi ni Pia sa kanyang Instagram broadcast channel “Life Updates with Pia” na layon nitong magbigay ng confidence at “guide to life.”

“The book is on how to build confidence and get into the ‘never give up’ mindset. Slowly but surely… all the lessons I learned throughout the years.”

Nais ng beauty queen na magbigay ng lakas ng loob sa mga tulad niyang nakakaranas ng mental health at anorexia.

Unang isinulat ni Pia ang “Queen of the Universe” kung saan tampok ang kanyang buhay pagkatapos sumali ng pageant.

Inilunsad ito sa Manila International Book Fair sa Pasay City. (Natalia Antonio)