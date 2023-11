PSL: Caloocan, Nueva Ecija walang mantsa

NAPANATILI ng Caloocan at Nueva Ecija ang perpektong kartada matapos ang magkahiwalay na panalo sa Pilipinas Super League (PSL) Martes ng gabi sa Caloocan Sports Complex.

Dinaig ng Caloocan ang Shawarma Shack, 71-61, para iposte ang kanilang ikatlong sunod na panalo sa kasing daming laro.

Bumida si Jeramer Cabanag para sa Supremos matapos magtala ng 19 puntos.

Dinomina ng Caloocan ang rebounding, kung saan kumolekta sila ng 51 boards, mas marami ng 17 sa kanilang katunggali. May naiambag ring 32 puntos mula sa mga players na galing sa bench ang Caloocan kumpara sa naitalang 19 ng kalaban.

“I’m happy to handle Caloocan, particularly the former PBA players, because they’re easy to handle. They’re coachable,” ang sabi ni Supremos head coach Robert Sison. “They really play their roles well.”

Ilan sa mga dating PBA players na naglalaro para sa Caloocan ay sina Gabby Espinas, Riel Cervantes at Paul Sanga.

Dumalawa rin ang Nueva Ecija matapos daigin ang Alpha Omega, 81-77, sa unang laro.

Halos tumapos ng triple-double si Michael Mabulac sa 10 puntos, 13 rebounds at pitong assists para sa Capitals, na nakakumpleto rin ng 22 puntos mula sa naitalng 18 turnovers ng Kings.

Pinangunahan ni Michael Juico ang Capitals sa kanyang 13 markers.

Ito ang ilawang sunod na panalo sa apat na araw ng Nueva Ecija, ang champion noong nakaraang season sa MPBL. (Lito Oredo)