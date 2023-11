WAGI ang ‘Simple Dishkarte’ cookbook na isinulat ng Pinoy na si Chef Tatung bilang 2023 Best Celebrity Book in the World sa idinaos na 29th World Gourmand Awards sa Saudi Arabia noong Nobyembre 28, 2023.

Ayon sa Filipino pride, isinulat niya ang nasabing cookbook para gawing madali at simple ang pagluluto.

Bukod sa tiniyak niyang simple at madaling sundin ang mga instruction, layon din aniya ng kanyang libro na maturuan ang mga reader kung paano pumili ng mga best ingredient o sahog sa kanilang mga niluluto.

‘The simplicity within the pages, along with colorful illustrations revealing the delicious results of each recipe, are aspects that make this book endearing to those who read it.’ ayon naman sa mga bumubuo ng nasabing award-giving body.

Ang French entrepreneur na si Edouard Cointreau ang founder at president ng Gourmand World Cookbook Awards. Nagmula siya sa pamilyang lumikha ng Cointreau liqueur sa kanyang paternal side at ng mga cognac na Frapin at Remy Martin sa side ng kanyang ina.