Kinontra ng mga lokal na opisyal ng Batangas ang ipinagkakalat ng isang non-government organization (NGO) hinggil sa masamang epekto umano sa kalikasan ng Ilijan Natural Gas Plant at sa isasakatuparang expansion ng pasilidad.

Nanindigan ang mga opisyal na ang planta ay matagal nang nagbibigay ng pakinabang sa lalawigan, walang record ng environmental violations o pagkasira ng local ecosystem at marine biodiversity sa higit 20 taon na operasyon nito.

Ang posisyon ng mga lokal na opisyal ay nakapaloob sa inaprobahang resolusyon ng Sangguniang Panlungsod ng Batangas. Sinupalpal ng LGU ang mga alegasyon ng Center for Energy, Ecology, and Development (CEED) sa pagkontra sa LNG project sa lugar na pawang walang basehan, mis-leading at hindi sumasalamin sa tunay na saloobin ng mga residente.

Aktibo sa pangangampanya ang CEED laban sa operasyon San Miguel Global Power, na siyang nag-take over sa pagmamay-ari ng Ilijan plant noong July 2022, at sa expansion ng pasilidad.

Ang expansion ay bilang tugon sa pangangailangan ng bansa sa karagdagang supply ng enerhiya at bahagi ng malakihang plano sa paggamit ng mas malinis na alternatibo sa coal, bilang bahagi ng transition sa cleaner energy sources.

Itinayo ng power firm Kepco ang Ilijan plant may 20 taon na ang nakaraan at ito ang nagbibigay ng 10-15% supply ng kuryente sa Luzon.

“Beyond power generation, these facilities – both brownfield and greenfield – have been instrumental in boosting the local economy, creating job opportunities and enhancing the quality of life in Batangas City,” ayon sa resolusyon ng mga lokal na opisyal.

Kinastigo ng mga lokal na opisyal ang CEED dahil pinapasama nila online at sa social media ang SMGP at ang LNG project. Isinisulong ng NGO ang agarang paglipat sa renewable energy pero wala namang ipiniprisintang kapani-paniwala at step-by-step na plano.

“This approach fails to consider the potential impacts on employment, businesses, energy security, and the country’s technological and infrastructure readiness,” saad ni Hon. Armando Lazarte, councilor at chairman ng Batangas City Committee on Environment, Urban Development, Land Use and Zoning.