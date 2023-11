Pinalaya na ng Hamas terror group ang Filipino caregiver na si Noralyn Babadilla matapos tangayin bilang hostage nang umatake ang grupo sa Israel.

Masayang inianunsiyo ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang social media page ang pagpapalaya kay Babadilla nitong Miyerkoles.

“Just days after expressing concern for Noralyn Babadilla’s whereabouts, I am very happy to announce that Noralyn Babadilla is safely back in Israel, becoming the second Filipino released from Gaza,” anang post ng Pangulo.

Si Babadilla ang isa sa dalawang Pilipinong naiulat na missing sa Israel nang sumalakay ang Hamas terror group noong Oktubre.

Inatasan na ng Pangulo ang Philippine Embassy sa Israel na alalayan at ibigay ang lahat ng kailangan ni Babadilla sa tulong ng mga awtoridad sa Israel.

Pinasalamatan ng presidente ang Israeli government sa lahat ng ginawang tulong para mapalaya si Babadilla gayundin ang gobyerno ng Egypt at Qatar para sa mga lumikas na mga Pilipinong naipit sa Gaza.

“With this positive development, I am pleased to inform the nation that all Filipinos affected by the war have been accounted for,” dagdag ng pangulo.

Naunang pinalaya ng Hamas group si Jimmy Pacheco noong nakalipas na linggo na kasama sa mga binihag noong Octo-ber 7. (Aileen Taliping)