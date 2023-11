Tinapos ng technical working group (TWG) ng Kamara de Representantes ang pagtalakay sa panukala para pahintulutan ang paggamit ng cannabis o marijuana bilang medisina.

Ayon kay Leyte Rep. Richard I. Gomez, vice chairman ng House Committee on Dangerous Drugs at pinuno ng TWG, pinag-isa nila ang mga magkakahintulad na panukala sa House Bill No. 6783.

Nakapaloob sa panukala ang rekomendayon ng mga medical expert at law enforcement agencies at nakatakda nilang isumite ang pinal na bersiyon ng panukala sa mother committee.

“Ako po ay natutuwa na dito sa level namin sa technical working group ay naipasa na namin ang medical cannabis bill. Consolidated na ito, for approval na ng committee,” saad ni Gomez.

Binanggit ni Gomez na oras na tanggapin ng committee chairman na si Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers ang TWG version, ang panukala ay iisponsoran na sa plenaryo ng Kamara para paaprubahan sa mga kongresista.

“May counterpart bill ito sa Senate. Hopefully magtugma ‘yong sa Senate bill at ‘yong ginawa namin dito sa TWG,” wika ni Gomez.

May counterpart bill sa Senado si Senador Robin Padilla na naglalayon na gawing legal ang “medical use of cannabis, which has been confirmed to have beneficial and therapeutic uses for known debilitating medical conditions.”

Sa panukala ni Padilla, inaatasan ang Department of Health (DOH) na pangunahan ang pagtatag ng mga center kung saan ang mga licensed medical professionals ay makakapagpalabas ng cannabis sa mga kuwalipikadong pasyente.

Sa public hearing naman sa Kamara, inirekomenda ng DOH na ang cannabis ay dapat ibenta sa pharmaceutical form, at hindi yung halaman pa lamang upang hindi ito maabuso. Suportado rin ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Dangerous Drugs Board ang paggamit ng cannabis bilang panggamot.

Itinutulak ng mga mambabatas ang declassification ng cannabis upang magamit itong medisina na panlunas sa mga sakit tulad ng cancer.