Matapos ang mahabang 20 talo, Tigresses pinataob Lady Bulldogs

HUMARABAS sa opensa si Kent Pastrana upang tulungan ang University of Sto. Tomas Tigresses na sakmalin ang seven-time defending champion National University, 76-72 sa Game 1 ng UAAP Season 86 women’s basketball finals na nilaro sa Mall of Asia Arena, Miyerkoles.

Kumana si Pastrana ng 15 points at anim na rebounds para sa Tigresses na ginulat ang Lady Bulldogs at hawakan ang 1-0 bentahe sa kanilang best-of-three series.

Maliban sa naitalang paninilat, nakalsuhan din ng Tigresses ang 20-game skid kontra NU, huling panalo ng UST sa Lady Bulldogs noong 2012 pa sa isang overtime game.

“Happy, of course, that finally, we claimed a win against NU, which is most important since this is the championship series,” wika ni UST head coach Haydee Ong.

Nakalamang ng pitong puntos ang UST sa bandang dulo ng fourth period, 71-64 matapos ang layup ni Pastrana may apat na minuto na lang sa orasan.

Naibaba ng Lady Bulldogs ang hinahabol sa dalawa, 71-73, may 1:13 minuto na lang ang nalalabi.

Subalit umiskor ng importanteng puntos si Rocel Dionisio para hawakan ng Tigresses ang four-point lead, 75-71, at tuluyan nang masilo ang panalo.

Tumikada si graduating Tantoy Ferrer ng 13 puntos at 14 rebounds para sa UST, habang 12 markers at pitong steals ang inambag ni Brigette Santos.

Namuno sa opensa para sa NU si Camille Clarin na nagtala ng all-around stats na 18 points, anim na assists at limang boards.

