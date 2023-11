Maricel pinuri ng mga anak

Star-studded ang premiere night ng ‘In His Mother’s Eyes’ nitong Martes ng gabi sa SM Megamall.

Bukod kasi sa mga bida ng pelikula na sina Maricel Soriano, Roderick Paulate at LA Santos, at iba pang cast na sina Ogie Diaz, Maila Gumila, Vivoree, Elyson de Dios at Reign Parani ay dumalo rin doon sina Kim Chiu, Janella Salvador, Kira Balaguer, Snooky Serna, Amy Perez, Charo Santos, Malu Santos at iba pang celebrities para suportahan ang pinakabagong obra maestra ni Direk FM Reyes na prinoduce ni Flor Santos of 7K Entertainment.

At siyempre, hindi mawawala ang pamilya ni Maricel noong gabi na iyon, at nakatsikahan pa namin ang proud na proud na mga anak niyang sina Marron at Sebastien Soriano.

Kuwento nga ni Marron, hindi lang daw sila anak ng nag-iisang Diamond Star, biggest fans daw sila ng mother nila.

Hangang-hanga sila sa walang kupas na akting ni Marya at ng kanilang Tito Dick.

Ganun din ang komento ng mga kapatid ng aktres na sina Mikee at Mel Martinez, pang best actress daw ang kanilang ate.

IIsa ang komento ng mga nakapanood na ng pelikula, na hindi pa rin talaga nawawala ang magic ng tambalang Marya at Dick, ang dami nilang dramatic scenes na talagang iiyak ka ng bonggang-bongga, pero marami ring eksena na matatawa ka dahil sa husay nilang dalawa sa pagpapatawa.

Ilang beses ding pinalakpakan si LA Santos, ha. Hindi talaga siya nagpakabog sa dalawang showbiz icons.

Bet din ng moviegoers ang galing ni Vivoree. Sana nga raw ay mabigyan pa ito ng mas maraming project.

Palabas na ang ‘In His Mother’s Eyes’ sa mga sinehan nationwide.

‘Yun na!