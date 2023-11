Maine bet na magkadyowa si Paolo

Birthday ni Paolo Ballesteros nitong November 29. At siyempre, may birthday celebration siya sa ‘E.A.T.’ at kanya kanyang wish ang mga kasama niyang hosts.

Pero sa lahat, super kuwela nga ang birthday wish ni Maine Mendoza kay Paolo, ha!

“Kuya Pao, sana, ang wish ko sa’yo, magka-dyowa ka na this year! Bago matapos ang taon! Hahahaha!” sabi ni Maine.

Siyempre, hindi handa si Paolo sa wish na `yon ni Maine. Eh, di ba? Kilala naman si Paolo, na kapag may dyowa, dini-display nga niya.

Recently na nga lang ay parang matumal ang relasyon sa kanya. Wala na siyang pinu-post na mga boylet na kasama niya.

Oh, baka naman nag-iingat na lang talaga siya, na hindi nga mahaluan ng kamalasan, ha!

Noon kasi, pag may pinapakitang dyowa si Paolo, na sa simula ay super sweet, pero makalipas lang ang ilang linggo, wala na agad, at hiwalay na nga agad, ha!

Masaya naman si Paolo kahit walang dyowa, lalo at malaki na rin ang kanyang baby girl, ha!

At suwerte nga si Paolo this year, dahil bukod sa mga hosting job na dumating sa kanya, may mga commercial nga siya, na bonggang-bongga, ha! (Dondon Sermino)