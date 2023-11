Lito Lapid ayaw mag-ninong sa kasal nina Coco, Julia

Super close nga ni Coco Martin kay Senator Lito Lapid, na lahat yata ng tungkol kay Coco ay alam ni Lito.

Sabi nga, parang magkapatid na rin daw sina Coco at Mark Lapid (anak ni Sen. Lito).

At siyempre, sa Christmas lunch ni Sen. Lapid sa showbiz press, inusisa siya tungkol sa ‘kasal’ umano nina Coco at Julia Montes.

“Sana kung ikakasal na nga, eh. Kailangan imbitahan nila ako,” sabi ni Lito.

Imbitado bilang ninong?

“Ano na lang, audience na lang,” natatawang sabi ni Lito.

Pero dahil sanay na si Sen. Lapid sa mga tanong ng showbiz press, kaya alam na niyang sagutin ang mga ito, lalo na ang tungkol sa kasal.

“Wala kaming pinag-uusapan. Kapag tungkol diyan, wala kaming pinag-uusapan. Puro action lang kami, puro pelikula.

“Ano ba ang gusto mong malaman?” patawang tanong ni Lito sa press.

“Baka ako ang may malaman sa inyo,” sabi pa ni Lito.

Anyway, speaking of Coco, bongga na ang naisip niyang bigyan ng kissing scene sina Lito at Lorna Tolentino sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’, ha!

“Kissing scene na senior citizen edition. Hahahaha!

“Okey lang, kasi pinaalam naman sa akin ni Coco, na magkakaroon nga kami ng kissing scene. Alam niyo naman ang character ni Lorna, na simple lang, walang tsismis, malinis ang pangalan niya.

“At saka single naman siya. Walang problema.

“May kiliti nga raw sa mga kasing-edad namin. Kaya ang tawag sa amin ngayon ay PriManda (Primo and Amanda),” sey ni Sen. Lapid, na nagsabing ngayon lang daw niya nakasama sa proyekto si Lorna.

“Okey si Lorna. Ngayon ko lang siya nakasama, naging leading lady. Hindi ko siya naka-partner noon, kahit noong buhay pa si Daboy (Rudy Fernandez).”

Anyway, bibilib ka nga kay Lito, na sa edad niya ngayon ay gumagawa pa rin ng mga action scene, o stunt. Pinakita nga niya ang eksena na tumalon talaga siya mula sa second floor, ha!

Eh, sa edad niya ngayon na 70 years old na rin, kaya nakakabilib talaga.

“Pero nag-iingat na rin ako. Siyempre, may edad na rin ako. Baka kaya ng utak ko, pero hindi na kaya ng katawan ko.

“Pero sila na rin ang umaawat sa akin, dahil baka may mangyari nga raw sa akin. Gusto ko lang ipakita na kaya ko pa rin naman, pero kailangan lang mag-ingat.”

Bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)