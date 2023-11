Kathryn walang panahon sa isyung hiwalayan

Sa kabila ng mga hindi matapos-tapos na tsismis tungkol sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla, at mga pamimintas sa aktres ng mga Marites at bashers, dedma lang ang aktres dahil sa rami ng blessings na dumarating sa kanya ngayon, ha!

Naniniwala nga ang netizens at followers ni Kath sa kasabihang, “You can never put a good man down.”

Sa katunayan, muling nagbunyi at nag-ingay ng paglakas-lakas sa social media ang fans ni Kath.

Aba, 18.3 Million na ang followers niya sa Instagram. Bigla itong tumaas, ha. Nito lang October 1 ay nalampasan ng Asia’s Phenomenal Superstar ang 18M followers at makalipas ang mahigit isang buwan ay muli pa itong nadagdagan ng bilang.

Ibig sabihin, mas lalo pang dumami ang mga taong interesado sa aktres sa kasagsagan ng chikang hiwalayan nila ni DJ.

Si Kath pa rin ang pumapangalawa kay Anne Curtis (na may 19.8M) sa listahan ng mga artistang Pinoy na may pinakamaraming IG followers.

Ang bongga nga ni Kath dahil tuloy-tuloy ang blessings na dumarating sa kanya.

After ng successful movie na ‘A Very Good Girl’ na sinasabing muling nagpabalik ng sigla sa movie industry, sunod-sunod ang shooting niya at renewal ng product endorsements, ‘noh?!

Parami rin nang parami ang branches ng kanyang bagong high-end nail salon and spa na Glow Up, bukod pa ito sa mga nauna na niyang business ventures na KathNails at Barbero Blues.

Hindi naman mababakas sa mukha ni Kath ang kalungkutan kasi grabe ang suporta ng kaniyang pamilya. Super close ng aktres sa kanyang mga magulang na sina Mommy Min at Daddy Teddy Bernardo at tatlong nakatatandang kapatid.

Noong isang araw lang ay nag-girl bonding sina Kath, Mommy Min, mga ate niyang sina Tin at Kaye, mga niece na sina Lhexine at Qyona. Nag-celebrate ang Bernardo girls ng birthday ni Tin, panganay na kapatid ng aktres.

At kaya nga panatag ang mga kaibigan at fans ni Kath na hinding-hindi ito maaapektuhan ng kaliwa’t kanang intriga ay dahil sa kanyang solid na relasyon sa kanyang pamilya at walang puknat na trabaho.

So walang panahon si Kath para magsintir at maging nega sa buhay, ha!

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)