Justin Quiban, 2 pa lalahok sa Taiwan Glass Taifong Open

GIGIYAHAN ni Justin Raphael Quiban ang tatlong pambato ng ‘Pinas pagsambulat ngayon (Huwebes) ng US$400K (P22.1M) Taiwan Glass Taifong Open sa Taifong Golf Club sa Changhua City, Chinese Taipei.

Ang dalawa pang sasabak sa apat na araw na torneong tatatagal ng Linggo (Dec. 3) ay sina Angelo Que at Sean Ramos. Kabilang sila sa 120 bidders na maglalabo-labo para sa titulo sa kaganapang nagsisilbing 24th at penultimate leg ng 28th Asian Tour 2023.

Sasandal ang bansa kay Quiban, 27, na kasalukutang No. 96 sa AT 226-player Order of Merit at aasinta ng unang Top 10 finish niya sa ika-11 torneo ngayong taon.

Nasa 126th si Que na may gayang misyon ni Quiban sa ika-18 naman niyang event sa continental premier circuit.

Wala sa talaan si Ramos sa 226 OOM, pero opisyal na inimbitahan ng organizer. Swak si Que sa Category 10 Top 20 cumulative career money official samantalang si Quiban via Category 15 Re-rank official.

(Ramil Cruz)