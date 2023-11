Julian Camacho, wushu federation palalakasin pa grassroots program

ANG kahanga-hangang paghakot ng medalya ng bansa sa 16th Wushu World Championships na ginanap kamakailan sa Texas ay nagpatibay sa katayuan ng Wushu Federation of the Philippines bilang marahil ay pinakamatagumpay na NSA (national sports association) sa world stage.

Nag-uwi ang Pilipinas ng isang ginto, apat na pilak at isang tanso sa event na umani ng halos 500 atleta mula sa 61 bansa, na nagpapataas ng gold medal haul ng WFP sa world event sa 18 mula noong 1991.

Walang ibang NSA sa bansa ang nanalo ng mas maraming gintong medalya sa mga world championship kaysa sa WFP.

Ngunit sinabi ni Julian Camacho, kalihim-heneral ng WFP, na walang pagbagal para sa pederasyon.

“We have to work harder and continue our grassroots program all over the country. Doon tayo nakakahanap ng young talents,” sabi ni Camacho sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa Rizal Memorial Sports Complex nitong Martes.

Kasama ni Camacho sa forum sina Vincent Ventura, Mark Lester Ragay at Mark Anthony Polo, na nagwagi ng ginto sa men’s taolu dullian event, at mga silver medalist na sina Jennifer Kilapio (women’s sanda 48kgs) at Clemente Tabugara Jr. (men’s sanda 65kgs).

Ang iba pang silver medalists sa Texas ay sina multi-titled Agatha Wong (women’s taolu-taijiquan) at Arnel Mandal (men’s sanda 52kg). Kinuha ni Russel Diaz ang bronze sa men’s sanda 48kg.

“Sobra ‘yung training sacrifices namin kasi po students kami and mahirap talaga pagsabayin studies and competing,” sabi ni Ventura, high school student sa Pasay City sa forum na hatid ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, MILO, Philippine Olympic Committee at Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagxor).

Ipinakilala ni Camacho ang mga medalist, karamihan sa kanilang kabataan, bilang bagong lahi ng mga talento ng wushu sa bansa.

“Talagang nasa grassroots program kung kaya sinisikap naming bumuo ng higit pang mga kabanata ng WFP sa buong bansa,” sabi ni Camacho, na kamakailan ay muling nahalal bilang miyembro ng International Wushu Federation executive board, na may termino na tatagal hanggang 2027.

Si Camacho, na miyembro rin ng IWUF Ethics and Supervisory Committees, ay inihayag din ang Pilipinas bilang host ng 2027 Wushu World Championships.

Ito ang unang pagkakataon na magho-host ang Pilipinas sa event na lalahukan ng hindi bababa sa 70 bansa.

(Lito Oredo)