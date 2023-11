Jonathan Williams halimaw! Phoenix tuloy dominasyon laban sa Terrafirma Dyip

TULOY ang dominasyon ng Phoenix sa Terrafirma, sa pang-apat na sunod mula noong nakaraang season ay ibinaon ang Dyip 103-84 sa Smart Araneta Coliseum Miyerkoles ng gabi.

Sa likod ng 29 points, 13 rebounds ni Johnathan Williams na 12 of 20 sa field, angat sa 4-1 ang Fuel Masters at sinolo ang No. 2 spot ng PBA Commissioner’s Cup sa likod ng 4-0 Magnolia.

Best start na ito ng Phoenix sapol nang maglista ng 5-0 at 8-1 overall noong 2019 Philippine Cup sa ilalim ni coach Louie Alas. Sa conference na may imports, huling kumubra ng 4-1 card sa first five games ang Fuel Masters noong 2018 Governors Cup sa ilalim din ni Alas at si Eugene Phelps ang reinforcement.

“You just play selfless basketball,” ani coach Jamike Jarin. “Johnathan Williams is playing very selfless and everybody’s just contributing in screening, rebounds – it’s a collective effort.”

Ikinalat ni Williams ang kanyang 20 points sa first half.

May 13 points si RJ Jazul na 3 for 5 sa labas ng arc, 11 kay Jason Perkins sa loob lang ng halos 23 minutes para sa Fuel Masters na dumistansiya hanggang 91-61.

Nag-ambag ng tig-10 sina Tyler Tio at Ricci Rivero na pinukol ng bola ni Aldrech Ramos sa endgame na ikina-eject ng Dyip big man.

Napigil sa 2-3 ang Terrrafirma, giniyahan ng 18 points, 14 rebounds ni Thomas de Thaey. May 13 points si Javi Gomez de Liano, naigapos sa 4 of 14 shooting si Juami Tiongson. (Vladi Eduarte)