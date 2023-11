Isasabong kay Donny? Andres grabe karisma, super guwapo, nakakakilig

Kelan ba papasok sa showbiz si Andres Muhlach?

Kailan ba niya gagamitin ang kaguwapuhan niya?

Anyway, isa nga si Andres sa nagpakilig sa 6th The EDDYS, na kung saan ay siya nga ang naatasan na tanggapin ang award ng tatay niyang si Aga Muhlach bilang isa sa mga Movie Icons.

Nasa abroad kasi si Aga, kasama ang wife na si Charlene Gonzalez. At bongga nga dahil si Andres ang pinapunta niya, ha!

At sa event na `yon, makikita nga kung paano dumugin si Andres. Na pagbaba pa lang ng sasakyan, ang dami na agad gustong lumapit para makapag-selfie sa kanya.

At kahit sa backstage ng Aliw Theatre, na kung saan ginawa ang awards night, nilapitan din siya ng mga personal assistant ng ibang artista, para makapagpa-picture sa kanya.

At siyempre, kahit ang mga miyembro ng SPEEd (Society of Philippine Entertainment Editors) ay aliw na aliw sa kanya.

At noong umakyat na nga siya sa stage, maririnig mo talaga ang mga tilian, na may sigawan na, “Ang guwapo mo.”

Kung titingnan mo nga ang sitwasyon, parang matinee idol o super sikat na aktor ang umakyat sa stage, base sa reaksyon ng mga faney.

At lalo na noong nagsalita na siya, na ang laki kasi ng boses, ha! Lalo raw lumutang ang kaguwapuhan nito, dahil parang si ‘Superman’ daw ang nagsasalita, ha!

At siyempre, marami talaga ang nagpu-push na mag-showbiz nga ito, na masarap daw itong ipantapat kay Donny Pangilinan, ha!

Bongga nga raw na pagtapatin ang dalawa, dahil parehong guwapo, parehong matangkad, at parehong galing sa angkan ng mga artista.

Anyway, sa December 2 mapapanood ang 6th The EDDYS, sa A2Z channel. Produce ito ni Miss Tessie Celestino-Howard, at dinirek ni Eric Quizon!

Bongga! (Dondon Sermino)