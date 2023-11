Basbas lamang ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang kailangan para mapahintulutan ang International Criminal Court (ICC) na magsagawa ng imbestigasyon sa Pilipinas hinggil sa madugong giyera kontra droga ng nagdaang administrasyon.

Sinabi ito ni Solicitor General Menardo Guevarra, isa sa opisyal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naninilbihan ngayon sa administrasyong Marcos.

Ginawa ni Guevarra ang pahayag nang maimbitahan sa pagdinig ng Kamara de Representantes sa mga resolusyon na humihiling kay Pangulong Marcos na makipagtulungan sa ICC.

“Your resolutions urge the President to cooperate, but the final say of whether in fact the government will cooperate will be with the President,” wika ni Guevarra.

“Yours is an expression of sentiment. That is who you feel about it. [But] it depends on the final decision of the president, whether he will grant your request. Nasa kanya po iyon,” dugtong pa niya.

Binanggit pa ng solicitor general na walang legal obligation ang Philippine government na makipagtulungan sa ICC dahil sa Pre-Trial Chamber ay nagpahintulot lamang sa kahilingan ng prosecutor na magsagawa ng preliminary investigation noong September 2021, dalawang taon makalipas na kumalas ang Pilipinas sa ICC noong Marso 2019.