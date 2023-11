Ipinatigil ni Cebu Governor Gwen Garcia ang bentahan ng P20 per kilong bigas sa lalawigan matapos lumobo ang listahan ng gustong makabili nito.

Inatasan ni Gov. Garcia ang lahat ng alkalde sa Cebu na huwag munang magbenta ng murang bigas habang pinag-aaralan pa ang lumobong listahan ng mahihirap na Cebuano.

Mula sa halos 200,000, umabot na sa higit 300,000 ang gustong makabili ng P20 per kilong bigas.

“Mao na karon aton i-suspend kay we found na ang gi-submit sa mga social welfare officers sa kada lungsod ug siyudad was well beyond the number,” ani Garcia sa wikang Cebuano.

May isang LGU umano ang 6,000 lang ang nakalista sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) pero nang isumite sa kanilang tanggapan ay naging 9,000 na.

Ang bentahan ng murang bigas sa ilalim ng programang Sugbo Merkadong Barato (SMB) ay sinimulan noong Martes kung saan ang bawat benepisyaryo ay pinapayagan na bumili ng maximum na limang kilo bawat linggo.

Naglaan ang provincial government ng P100 milyon para makabili ng 80,000 sako ng bigas sa National Food Authority (NFA). Ang hakbang ay bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na maibaba sa P20 ang presyo ng bigas sa bansa.

Sinabi ni Garcia na kaya nagmahal ang bigas sa bansa ay dahil sa Rice Tariffication Law noong 2019 kung saan ang NFA ay binawalan nang bumili ng bigas sa abroad at ipinaubaya na ito sa pribadong sektor.