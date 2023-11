MAGPAPATUPAD ng no smoking policy ang gobyerno ng France sa mga tabing dagat at public park para maiwasan ang pagkamatay ng 75,000 nilang mamamayan dulot ng paninigarilyo.

Ayon sa health ministry ng France, layon din ng hakbang na maging tobacco-free ang kanilang bansa pagsapit ng 2032

Sinabi ni French health minister Aurélien Rousseau bukod sa mga tabing dagat at pampublikong parke, ipagbabawal din ang paninigarilyo sa mga kagubatan at iba pang lugar na malapit sa mga paaralan at mismo sa mga eskuwelahan.

Hindi naman binanggit ng opisyal kung kailan ito ipatutupad pero nagpahiwatig siya na posibleng sa Enero ito ipatupad gayundin ang mga ipapataw na multa.

Samantala, inihayag ni Rousseau na magtataas din ang presyo ng mga sigarilyo sa bansa kung saan ay mabibili ng 12 euros o $13 ang isang pakete nito sa 2025 at 13 euros o $14 sa 2027.

“The fun, leisure aspect of smoking has to go,” diin nito.