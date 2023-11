Nakatugon sa requirements at sumunod sa mga pamantayan ang dalawang kompanya na pinayagang magpatuloy sa kanilang reclamation projects sa Manila Bay.

Ito ang inihayag ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga kaugnay sa dalawang kompanyang binigyan ng go signal para makapagpatuloy ng kanilang reclamation project.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Loyzaga na binusising mabuti ang Environment Compliance Certificate (ECC) at area clearances ng dalawang proyekto at nakatugon sa lahat ng mga dapat sundin para makapagtuloy ng proyekto.

Kabilang sa mga binigyan ng go signal para makapagpatuloy ng proyekto ay ang 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation Project at 360-Hectare Pasay Reclamation Project.

Sinabi ni Loyzaga na kasama rin sa pinag-aralan ay ang cumulative impact assessment sa pamamagitan ng scientific analysis upang madetermina ang impact ng proyekto.

Sinabi ng kalihim na dumaan din sa iba pang prose¬so ang dalawang kompanya at nakatugon sa mga ibinigay na requirements kaya pinayagang ituloy ang reclamation projects. (Aileen Taliping)