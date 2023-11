BET mo rin ba ang siopao?

What if sabihin ko sa iyo na may super daks na version niyan sa Binondo? ‘Yan ang dinayo kamakailan ng mukbanger na si Ka Foodtrip!

Ito ang Wan Kee Bakery Inc. na matatagpuan sa Binondo, Manila. Isa sa ipinagmamalaki nila ang kanilang siopao na extra sa laki at extra sa sarap.

Nagkakahalaga ito ng P215 na may bigat na halos isang kilo at kung ilalarawan ay tila mas malaki pa ito sa mukha ng tao.

Grabe sa laki kaya naman swak ang siopao na ito para sa apat na katao. Ang flavor naman na kanilang ino-offer ay asado at bola-bola.

Ano naman ang masasabi sa lasa nito?

“Sarap! Sarap din ng sauce niya. Grabe panalo!”

Inulan ito ng humigit-kumulang 3.9 milyong views at mga comment mula sa mga netizen.

Sabi ni Markybap, “Mama ng mga siopao beshy.”

Tila natakam naman si Jha Niz, aniya, “Penge ako Sir! Nagcrave ako bigla.hahahaha.”

“Wow sarap nman yan lods giant siopao,” pagbabahagi ni Lotis Menesis Konnai.

Ikaw, titikim at bibili ka ba ng daks siopao na ito? (Moises Caleon)