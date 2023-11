Bakit takot na takot sa ICC?

Tuloy-tuloy sa mga nakaraang araw ang pahayag mula sa kampong Duterte tungkol sa kanilang pagtutol sa anumang uri ng kooperasyon ng pamahalaan sa kasong kasalukuyang nakasalang sa International Criminal Court o ICC.

Mula mismo kay VP Sara Duterte, hanggang sa kanilang mga kakampong senador at abogado, iisa lamang ang paulit-ulit na idinidiin: hindi dapat bigyang pruweba ang ICC at ang kaso laban sa dating pangulong Duterte at ilan sa kanyang mga tauhan.

Malinaw na malinaw – takot na takot ang mga ito sa ICC.

Kung ating aalahanin, kasisimula pa lang ng imbestigasyon ng ICC sa malawakang patayan sa ilalim ng pamumuno ni Rodrigo Duterte sa Davao at sa bansa, nagmadaling iniurong na ng pamahalaang Duterte ang pagiging kasapi ng Pilipinas mula sa nasabing korte. Ito’y sa kabila ng aktibong partisipasyon ng Pilipinas sa pagbuo ng ICC, at pagkakaroon ng isang Pilipinong hukom noong panahong ito.

Ganito pa lang kaaga, kitang kita na nangangatog ang tuhod ng mga opisyal ng nakaraang administrasyon mabanggit lang ang ICC.

Nang simula ng paninilbihan ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr., nawala nang konti ang kaba ng kampong Duterte lalo na ng magsabi ang Pangulo na tapos na ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Pero nitong nakaraang linggo lamang, nagbago ang tono ng Pangulo, at binanggit nito na kasalukuyang pinag-aaralan ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC.

Dagdag pa rito, nitong nakaraang Miyerkules lamang, ipinasa na ng Committee on Justice at Committee on Human Rights ng Kamara ang tatlong resolusyong nanawagan ng kooperasyon sa kasalukuyang kaso sa ICC. Unti unting nagiging klaro na patungo ang administrasyon sa isang polisiya ng kooperasyon sa ICC.

Kaya hindi katakataka na todo banat ang kampong Duterte tungkol sa isyu na ito. Kung tumuloy ang kaso sa ICC at maglabas ang korte ng arrest warrant, maaaring sumabit ang marami mula sa grupo nila. At sa harap ng isang international tribunal tulad ng ICC, hindi maidadaan sa palakasan, pakiusap, o palabas ang depensa – kailangang umasa sa tibay ng ebidensiya.

Hindi natin uling maiwasang itanong: kung buo naman talaga ang kanilang paniniwala na wala silang kasalanan, bakit sila takot na takot na harapin ang kasong ito? Ilang taon nang tinatakbuhan nila ang kasong nakasampa sa ICC, at mukhang sa kabila ng lahat ng ginawang pag-ilag at pag-iwas, aabutan na rin sila.

Hindi ba ang matapang at marangal na hakbang ay harapin na ito, lalo na kung totoo namang walang tinatagong kasalanan?