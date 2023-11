Ikinatuwa ni Presidential Adviser on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon nitong Linggo ang pag-iisyu ni Pangulong Bong Bong Marcos ng mga Proclamations Orders na nag-aalay ng amnestiya para sa mga miyembro ng mga rebulusyonaryong mga kilusan.

Ayon kay Gadon, ang mga proklamasyon ni PBBM Bilang 403, 404, 405, at 406 na para sa mga dating kasapi ng New People’s Army, Moro Islamic Liberation Front (MILF), Moro National Liberation Front (MNLF) at ng Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas/Revolutionary Proletarian Army/Alex Boncayao Brigade (RPMP-RPA-ABB) ay patunay ng sinseridad ni Pangulong Marcos na makamtan ang pagkakaisa, katarungan at kapayapaan tungo sa kaunlaran ng bansa.

Aniya, “ito ay pagpapatunay na tunay at tapat ang hangarin ni Presidente Marcos Jr. na pagbuklurin ang mga Pilipino tungo sa pagkakaisa at upang sama sama tayong babangon muli.”

Ang ‘amnesty’ na inilabas ni PBBM, ayon pa dito ay magsisilbi ring tulay di lamang sa kapayapaan sa bansa kundi sa pag-aangat ng antas ng kabuhayan ng maraming Filipino upang maialis sila sa kahirapan at kagutuman.

Ito raw ay napatunayan na sa paglabas ng isang ‘survey’ na nagsasabing unti-unti nang nababawasan ang bilang ng nagugutom na mga Pinoy nitong mga nagdaang mga buwan.

“Ito ay dahil sa maayos na pamamalakad at pagpapatupad ng mga programang ikaaangat ng buhay ng ating mga kababayan, sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo. Inilatag at ipinatupad niya ang rice price cap upang mabili ng abot-kaya ang bigas; ang new tenant emancipation act na nagbura ng kautangan ng ating mga magsasaka; ang food stamp para sa mga pinakamahihirap nating mga kababayan pati na ang maayos na programa ng 4Ps,” paliwanag ni Gadon.

–