Alyssa Valdez, Cool Smashers sesementuhan No. 1 posisyon

Standings W L

*Creamline 9 0

*Choco Mucho 9 1

*Chery Tiggo 8 2

Cignal 7 3

Petro Gazz 6 4

PLDT 5 4

Akari 5 5

F2 Logistics 4 6

NXLed 3 7

Farm Fresh 2 8

Gerflor 0 9

Galeries 0 9

(*Semifinalists)

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

2:00pm — Galeries Tower vs Gerflor

4:00pm — Creamline vs Akari

6:00pm — F2 Logistics vs PLDT

PAKAY ng magtropang sina Alyssa Valdez at Jema Galanza na ilista ang malinis na 10 panalo para sa Creamline Cool Smashers upang mapalakas ang kapit sa tuktok ng team standings sa 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference.

Solo sa top spot tangan ang 9-0 karta, makakalaban ng defending champions Cool Smashers ang Akari Chargers sa alas-4 ng hapon na lalaruin sa PhilSports Arena sa Pasig.

Pagkatapos ng laban sa Akari ay may isang laro na lamang ang Cool Smashers sa 12-team single round robin, kaya naman nalalapit na sila sa pagwalis ng eliminations round.

Pero kahit maganda ang inilalaro ng mga bataan ni coach Sherwin Meneses ay naniniwala si Galanza na marami pa silang dapat hasain sa kanilang play.

“Palapit nang palamit ang semis, kaya kailangan ma-perfect namin ang mga galaw at mag-focus sa sistema,” saad ng dating Adamson U standout na si Galanza na nag-celebrate ng kanyang ika-27 kaarawan nitong Martes.

Maliban kina volleyball superstar Valdez at Galanza, huhugot din ng pwersa ang Cool Smashers kina Michele Gumabao, Tots Carlos at Bernadeth Pons.

Laglag na sa semifinals ang Chargers na may 5-5 baraha, pero umaasa si Akari coach Jorge Souza de Brito na itotodo ng kanyang players ang kanilang lakas para maipanalo ang huling laro.

Sasandalan ng Chargers sina Dindin Manabat, Faith Nisperos, Erika Raagas at Fifi Sharma sa event na inorganisa ng Sports Vision.

(Elech Dawa)