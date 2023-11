Tatlo pang kongresista ang kumalas sa PDP-Laban at lumipat sa Lakas-Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) na pinamumunuan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Sa paglipat nina Masbate Representatives Richard Kho, Olga Kho at Wilton Kho ang kabuuang bilang ng Lakas-CMD sa Kamara de Representantes ay umakyat na sa 89.

“We are elated to welcome our colleagues and local officials, who, we believe, share our deep commitment to help our beloved President, Ferdinand Marcos Jr., further grow our economy, create more income and job opportunities, and make food products accessible and affordable. In sum, to make life generally better for our people,” sabi ni Romualdez matapos pangasiwaan ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Lakas-CMD.

Kumpiyansa rin si Romualdez na magiging “memorable” at magkakaroon ng “fruitful engagement” ang mga bagong miyembro.

Nanumpa rin bilang miyembro ng Lakas-CMD si Mandaon, Masbate Mayor Kristine Salve Kho. (Billy Begas)