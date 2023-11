Uptick magiging champion horse

SINILO ni Uptick ang unang career-win matapos ungusan ang mga katunggali sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Hinawakan agad ni Uptick ang bandera pagkalabas ng aparato pero kinapitan siya ni Word Is Not Enough habang nasa tersero si Homecourt.

Papalapit ng far turn ay unti-unting lumalayo si Uptick sa mga katunggali kaya naman pagsungaw ng huling kurbada ay nasa apat na kabayo na ang kanyang lamang sa humahabol na si Word Is Not Enough.

Pagdating sa rektahan ay lalo pang inilayo ni class A rider O’Neal Cortez si Uptick at tinawid nito ang finish line ng may mahigit 10 kabayo ang abante sa sumegundong si Word Is Not Enough.

“Kalmadong nanalo si Uptick, magaling na kabayo, pwedeng maging champion horse, ” saad ni Manny Cutinez, veteran karerista.

Nasungkit ng winning horse owner na si A.V. Tan ang P20,000 added prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

(Elech Dawa)