Tiniyak ni Vice President Sara Duterte na walang lamat at nananatiling buo ang kanilang samahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos sabihin ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan na niya kung babalik ang Pilipinas sa membership sa International Criminal Court (ICC).

Ang pahayag ng pa¬ngulo ay lalong nagpa¬tingkad sa umano’y banggaan ng mga Marcos at Duterte.

“Wala naman. Wala naman,” tugon ni Duterte sa tanong kung mayroon nang lamat ang UniTeam tandem.

Paliwanag pa ng Bise President, ang UniTeam ay nagsilbing tandem noong nagdaang halalan pero “Ngayon naman, ang trabaho namin is hindi na pangangampanya. Ang trabaho namin is President and Vice President.”

Pagdating umano sa kanilang ‘working relationship’ sinabi ni Duterte, “wala akong narinig mula kay Pangulong Marcos sa reklamo niya with regard sa trabaho namin sa Department of Education. Tuloy-tuloy lang iyong trabaho.”

Si Duterte ang kalihim ng Department of Education (DepEd).

Nagsimula ang sinasabing bitak sa UniTeam nang tanggalin ng Kamara de Representantes ang P650 milyong confi-dential fund ni VP Duterte. Dahil dito, kinastigo ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang Kamara lalo na si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. (Eralyn Prado)