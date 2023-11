Trisha Tubu, Kate Santiago pakners sa atake ng Foxies

KAPIT-KAMAY sa pagkana ng puntos sina Trisha Gayle Tubu at Kate Santiago upang ibigay sa Farm Fresh Foxies ang ikalawang panalo habang papalapit ang pagtatapos ng ikatlo at huling kumperensiya kontra sa walang panalong Galeries Tower Highrisers sa bisa ng 25-10, 25-18, 24-26, 25-16 panalo sa unang laro nitong Martes ng hapon sa 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Humataw si Tubu ng kabuuang 15 puntos mula sa 14 atake, habang semegunda si Santiago sa 14 points mula sa 12 attacks at dalawang blocks kasama ang walong excellent receptions upang ibigay ang 2-8 kartada sa Farm Fresh, na planong tapusin ang kampanya sa panalo kontra sa NXLed Chameleons sa darating na Sabado sa University of San Agustin Gymnasium sa Iloilo City.

“Medyo nawalan lang kami ng composure nung third set, pero nagawa naman naming maibalik sa fourth set kaya malaking bagay pa rin na nakuha namin iyung panalo,” pahayag ni Tubu.

“Laking bagay kasi last conference walang panalo, tapos ngayon nakakakuha na ng set at win na talaga, sobrang sarap sa feeling na nakikita sa team namin iyung growth nang paunti-unti kahit paisa-isang set tapos nagiging win, masarap sa feeling na papunta na sa panalo.”

Nag-ambag rin ng tig-11 puntos sina Alyssa Bertolano, kasama ang 15 excellent digs at limang excellent receptions, gayundin si Rizza Cruz.

“Nakaka-boost lang ng confidence at morale, one step at a time, at least may progress kami,” saad ni Santiago.

“Sobrang eager na tspusin ang seson na may win, para tapusin ang conference.”

(Gerard Arce)