Traslacion sa Pista ng Itim na Nazareno ibabalik

MALAKI ang posibilidad na maibalik ang pagdaraos ng nakaugaliang Traslacion sa darating na Kapista­han ng Itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila sa Enero 9, 2024.

Ayon kay Manila Police District (MPD) Director P/Lt. Col Arnold Thomas Ibay, nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church at hinihintay na lang nila ang desisyon ng mga ito para sa taunang kaugalian.

Kumpiyansa si Ibay na muling itutuloy ang Traslacion dahil na rin sa pagluwag ng health protocols bunsod ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa.

Itinigil ang pagdaraos ng Traslacion sa mga nakalipas na taon dahil sa COVID-19 pandemic.

Libo-libong deboto ang sumasama nang nakayapak sa prusisyon ng Itim na Nazareno habang sakay ito sa andas, iniikot sa Quiapo at hinihila ng mga deboto gamit ang lubid pabalik sa simbahan bilang pasasalamat sa mga hiniling nila na tinugunan ng Itim na Poon.

(Juliet de Loza-Cudia)