Tomboyita ba talaga? Lorna naghahanap ng dyowang lalaki

Handang-handa si Manay Lolit Solis na makipag-face to face kay Cristy Fermin. Sabi nga niya, kung magkikita sila ni Cristy ay siya ang unang babati.

Siyempre, napag-usapan si Cristy sa chikahan ni Manay Lolit sa showbiz press. Ang dami nga kasing nag-aabang kung ano na nga ba ang magiging ganap sa kanila.

Di ba nga, nagsalita si Manay Lolit na nagtataka siya kay Cristy kung bakit ang mga alaga niya ang tinitira? Na ang alam naman daw niya ay walang atraso ang mga ito sa kanya.

Kuwento niya, una raw binanatan ni Cristy ang alaga niyang si Paolo Contis, noong kainitan ng pag-alis ng mga host na sina Tito Sotto, Joey de Leon, Vic Sotto, ang iba pa, sa ‘Eat Bulaga’, na ang pumalit nga ay si Paolo.

At ngayon daw, si Lorna Tolentino naman ang binabanatan ni Cristy.

Kaya tanong niya kay Cristy, galit daw ba ito sa kanya.

“Kung galit siya sa akin, ako na lang ang tirahin niya!” sabi ni Manay Lolit.

Hindi nga nagugustuhan ni Manay Lolit ang patuloy na patutsada raw ni Cristy tungkol sa katomboyan ni Lorna Tolentino.

“Galit nga sa akin si Lorna, na palagi ko siyang tinatawag na tomboyita. Eh, sabi nga niya sa akin, lalaki ang gusto niya.

“Ngayon nga, gusto niyang magka-boyfriend, lalaki ha, na mag-aalaga sa kanya. For the record ‘yan, ha! Naghahanap si Lorna ng dyowa na mag-aalaga sa kanya.

“Naghahanap siya ng lalaki na mag-aalaga sa kanya!” paulit-ulit na chika ni Manay Lolit.

Anyway, again, wala raw maisip si Manay Lolit na rason para magalit sa kanya si Cristy. At siya raw ay wala ring galit kay Cristy.

Na kapag nagkasalubong nga raw sila, babatiin niya ito. Mas gusto nga niya na mag-usap na lang sila, bago pa lumala ang lahat.

Masaya nga si Manay Lolit ngayon sa pagbabati nila ni Bea Alonzo. Biro ko nga sa kanya, parang umaliwalas ang hitsura niya noong nagkabati sila ni Bea, ha!

“Na-feel ko naman na sincere siya sa pagbabati namin!” sabi ni Manay Lolit.

So, bet na ba niyang alagaan si Bea ngayon?

“Naku, hindi no! Wala naman akong reputasyon na nanunulot ng mga alaga!” sabi ni Manay Lolit.

Si Dominic Roque, na dyowa ni Bea, bet ba niyang alagaan?

“May manager na siya!” sagot ni Manay Lolit.

Well… (Dondon Sermino)