Susunod daw kina John Lloyd, Richard: Claudine niyanig si Yasser

Tila nayanig ang Kapuso hunk na si Yasser Marta nang marinig ang dialogue ni Claudine Barretto na susunod na siya sa mga yapak nina John Lloyd Cruz at Richard Gutierrez.

Magkapareha sina Claudine at Yasser sa primetime series ng GMA-7 at Regal Entertainment, Inc., ang ‘Lovers/Liars’ na umeere na mula Lunes hanggang Huwebes, 9:35pm.

Maraming landian at kuyangyangan scenes sina Claudine, Yasser sa series na ‘yon.

Nakakaaliw nga si Yasser kasi siya pa ang nagkuwento kay Claudine kung ilang intimate scenes na ang nabasa niya sa script.

“Nasabihan naman ako na may mga ganung eksena, pero hindi ko pa nababasa ang script. Hindi ko alam kung ilan at ano-ano,” sey ni Claudine sa amin ni Yassser.

At nagulat nga si Yasser nang payuhan siya ni Claudine na galingan sa kanilang serye dahil susunod na ang hunk actor sa mga yapak nina John Lloyd at Richard.

“Kasi before, nagkaroon din ako ng intimate scenes kina John Lloyd at Richard at next ka na,” sey ni Claudine.

Sabi nga ni Yasser, lalo siyang kinabahan dahil sobrang sikat pala ng mga nakapareha, naka-love scene na ni Claudine.

Thankful naman si Yasser kay Claudine dahil napaka-supportive raw ng aktres sa kanya.

“Ang dami po kasing payo ni Miss Claudine,” tsika ni Yasser.

Samantala, thankful sina Claudine, Yasser na maganda ang feedback sa ‘Lovers/Liars’ serye nila.

‘Yun na! (Jun Lalin)