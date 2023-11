Sharon nawindang kay Annabelle

Nagkasama sina Sharon Cuneta at Annabelle Rama sa Philippine Legacy Gala 2023 sa Marriott Grand Ballroom noong Monday night.

Awardee ang Megastar at si Tita Annabelle naman ang nag-receive ng award ni Ruffa Gutierrez.

May taping daw kasi ng ‘Can’t Buy Me Love’ si Ruffa kaya hindi nakapunta sa event na ‘yon.

Sa kuwento ni Tita Annabelle sa akin, nawindang daw sa kanya si Sharon.

“Paano ba naman sabi niya sa akin, ‘Tita kunin mo ang number ko. I-save mo na sa cellphone mo.’ Pero sabi ko kay Sharon, hindi ako marunong mag-save kaya kung puwede siya na ang mag-save ng number niya sa cellphone ko.

“Natawa si Sharon. Hindi niya akalain na hindi ako marunong. Sabi ko kahit naman mag-text hindi talaga ako marunong. Hahaha. Kaya si Sharon na mismo ang nag-save ng number niya sa cellphone ko,” tsika ni Bisaya.

Naaliw nga raw kay Tita Annabelle ang Megastar.

“Tapos nag-thank you si Sharon dahil nanood ako ng show nila ni Gabby sa Cebu. Sabi ko sa kanya, the best naman ang show nila. Worth it ang pagpunta ko sa Cebu ng overnight lang para manood ng concert nila. Ang galing. Nag-enjoy ako.

“Sa repeat nga nila on February 13 sa MOA Arena, manonood talaga kami ni Ruffa,” sey ni Tita Annabelle.

Puring-puri rin ni Bisaya ang kabaitan ni Sharon.

Bongga!