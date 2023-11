Sebastian patok sa Laoag chess

NANGUNA si Woman National Master (WNM) Mhage Gerriahlou Sebastian sa mga nagsaad ng paglahok sa “Queen of the North” chess tournament na susulong sa Disyembre 17-23 sa Ilocos Norte National High School gymnasium sa Laoag City, Ilocos Norte.

Pambato ng Flora, Apayao, isa sa mga markado si Sebastian na siyang umakbay sa Far Eastern University chess team para magkampeon sa katatapos lang na University Athletic Association of the Philippines (UAAP) chess team tournament women’s division.

Nakasama ni Sebastian si FIDE Master Alekhine Nouri nang katawanin nila ang bansa sa FIDE World Junior Chess Championship na ginanap sa Sardinia, Italy noong nakaraang taon.

Nakalaan ang kabuuang P400,000 premyo sa event na suportado ni Laoag City Mayor Michael Marcos Keon, sa pakikipagtulungan sa UP Vanguard, Inc., National Chess Federation of the Philippines na pinamumunuan ni Chairman/President Rep. Prospero “Butch” Pichay Jr., at ang Philippine Sports Commission (PSC).

Hahamigin ng magkakampeon ang P100,000 premyo.

Inaasahang mapapalaban si Sebastian kina WFM Samantha Glo Revita (Rosales), Mecel Angela Gadut (Candon), Bea Mendoza (Baguio), Merlene Membrere (San Fernando), Regyne Palaming (Urdaneta), Kate Ordizo (Alaminos), Precious Ferrer (Lingayen), Maycydel Fajardo (San Fabian) at Jallen Agra (Claveria).

(Elech Dawa)