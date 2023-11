Regine, Sarah kinumpara sa pagmamahal sa mga faney

Ang daming pumuri kay Regine Velasquez sa naganap na ‘meet & greet’ niya sa mga fan.

Ang bongga naman kasi ng isang fan, na bitbit lahat ng mga memorabilia niya, at pinapirmahan talaga sa idol niya.

Pero, dahil alam niyang mahaba ang pila, na may mga fan pa rin na naghihintay ng turn nila, siya na ang nagsabi na okey na `yon, na hindi na niya papipirmahan lahat ng bitbit niya.

Nahiya nga kasi siya na masyado niyang kinukuha ang lahat ng oras ni Regine, at ‘yun nga, mahaba ang pila, at gusto niyang mapagbigyan din agad ang ibang mga fan ni Songbird na makalapit sa idolo nila, at makapagpa-autograph na rin.

Pero bongga nga talaga si Regine, dahil siya mismo ang nagsabi sa naturang fan na okey lang. Tinulungan pa niya ito na ilabas ang iba pang memorabilia, like album, at kung ano-ano pa, mula sa bag na dala ng fan, para pirmahan niya, ha!

Oh, di ba? Mamahalin mo talaga si Regine dahil sa kabaitan niya sa mga fan.

Anyway, dahil sa post na `yon, lumikha rin ng ingay, dahil naikumpara nga kay Sarah Geronimo. Caption kasi sa post na `yon, na dapat ay ganun din si Sarah sa kanyang mga faney.

“Hi Ate (Sarah Geronimo). Look at this. This is how ‘meet & greet’ should be done!” naka-tag din sa tweet o post na `yon ang Viva at G Productions, na namamahala sa career ni Sarah.

“Please take note po. Kasi hindi po namin gusto ‘yung parang class picture at halos sakalin na kami ng mga bouncer. Thank you,” dugtong na chika pa sa post/tweet na `yon.

At siyempre kanya-kanyang react ang mga netizen/faney. May mga sumang-ayon, pero may mga kumontra rin naman.

“Trut! Yung umuwi ka ng Pinas for the concert pero ‘yung mag-class picture tapos kung mag-selfie ka, kulang na lang i-confiscate ang phone. Hahahaha! Pero dahil Sarah G., okey na lang. hoping na lang sa ganitong ‘meet & greet’.”

“Pasabog naman ang atake mo kay Sarah.”

“Pero ang bait, ang patient talaga ni Regine oh!”

“Independent kasi si Regine. Baka isa `yon sa factor, kapag may management team ka.”

“Pero totoo, next time sana ayusin ng kampo ni Sarah. Hindi ‘yung parang pag tinitigan mo si Sarah, bibitbitin ka na ng bouncer.”

“Alam kasi ni Regine na mahal ang tickets niya, kaya alam niyang ibalik sa mga fan na nag-effort at sumuporta sa kanya.”

“Regine is truly the mother of all gayz!”

May mga nagsabi rin naman na may ibang fan kasi Sarah na masyadong rude, na kinakalmot ang idolo nila.

At in fairness din naman daw kay Sarah, na kapag feeling niya ay safe siya sa paligid o sa mga fan na nasa paligid niya, wala raw bouncer na naghihigpit.

Well, kaya dapat behave rin ang mga fan, at sure naman ako, na kung si Sarah lang ang masusunod, hanggat kaya niya, pagbibigyan niya ang mga ito.

Bongga! (Dondon Sermino)