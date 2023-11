Tuloy na ang reclamation project sa bahagi ng Pasay City matapos itong payagan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ayon kay Albay Rep. Joey Salceda.

“I enthusiastically welcome President Marcos’s decision to allow the resumption of the Pasay City-led reclamation pro¬jects known as Pasay 265, with Pasay Harbor Corporation and Pasay 360, with SM Smart City Infrastructure and Development Corporation,” saad ni Salceda sa isang statement.

Ang Pasay 265 ay joint venture ng Pasay Harbor Corp na sumasakop sa 265 ektarya ng offshore development para makalikha ng isang “new cosmopolitan, eco-friendly and iconic waterfront city.” Ang Pasay Harbor Corp. ay joint venture ng negosyanteng si Dennis Uy, isang construction entrepreneur at isang fo¬reign company.

Ang Pasay 360 naman na sumasakop sa 360 ektarya at joint venture sa SM Smart City Infrastructure and Development Corp. at magdudugtong sa Mall of Asia complex ng SM Group.

Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Malacañang sa usaping ito.

Nagpasalamat na ang Pasay City government sa binigay na go signal ng pangulo sa naturang proyekto.

Nanawagan naman si Salceda kay Pangulong Marcos na aprubahan na rin ang pagpapatuloy ng iba pang reclamation project sa Manila Bay.

Noong Agosto, sinuspinde ni Marcos ang lahat ng reclamation pro¬ject sa Manila Bay habang nire-review pa ito ng mga kinauukulang ahensiya ng gobyerno. (Prince Golez)