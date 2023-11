Paolo Hernandez binitbit Cardinals sa NCAA Finals

ISINAMPA nina Paolo Hernandez at Clint Escamis ang Mapua Cardinals sa Finals matapos patalsikin ang College of Saint Benilde, 78-67, sa semifinals ng NCAA Season 99 nen’s basketball competition na nilaro sa Mall of Asia Arena, Martes.

Ikinamada ni Hernandez ang 22 points habang 21 ang kinana ni Escamis upang akayin ang Cardinals sa finals.

Umiskor si Hernandez ng 11 points sa fourth quarter para pangunahan ang 14-2 rally para sa Mapua at kumalas sa mahigpit na pagkakapit ng Blazers.

Naungusan ng Intramuros-based squad Mapua ng CSB sa unang dalawang period, naghabol ng tatlong puntos, 34-37 sa halftime.

Naging matatag ang Cardinals at sinabayan nila ang tikas ng Blazers upang maagaw ang bentahe, 56-55, sa third period.

Pero hindi bumibitaw ang mga taga-Taft na CSB dahil hindi nila pinapalayo ang Cardinals.

Hanggang sa mag-init ang opensa nina Hernandez at Escamis ay umalagwa ang Cardinals at tuluyang umabante sa championship round.

Dahil sa panalo, muling humakbang ang Mapua sa finals, may dalawang taon na ang nakalipas nang huli silang maglaro pero nabigo kontra eventual champs Letran (NCAA Season 97).

Nakatuwang nina Hernandez at Escamis sa opensa sina Marc Cuenco at team captain Warren Bonifacio na nagtala ng 10 at siyam na puntos, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, pinamunuan ni Miguel Ocson ang puntusan para sa Blazers matapos magtala ng 17 markers.

(Elech Dawa)