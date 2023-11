Pamatay-sunog! Demetrius Treadwell bagong import ng ROS

Mga laro Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm – Terrafirma vs Phoenix

8:00pm – SMB vs Rain or Shine

WALA pang naipapanalo sa apat na laro sa PBA Commissioner’s Cup, nagpahiyang na ang Rain or Shine.

Pinasibat ng Elasto Painters si DaJuan Summers, hinugot si Demetrius Treadwell.

Huling laro ni Summers ang 107-102 loss sa Ginebra nitong Biyernes, nagsumite ng 25 points, 12 rebounds, 2 steals, 1 block kontra 2 turnovers sa kulang 42 minutes.

“Malalim na ‘yung hole na we’re in, eh,” suma ni coach Yeng Guiao pagkatapos ng Ginebra game. “I think we need to make drastic measures, drastic steps.”

Pitong laro pa ang Painters sa elims, una sa nightcap ngayong Miyerkoles kontra 2-1 San Miguel na galing back-to-back wins, huli 105-96 versus Converge sa Tiaong, Quezon nitong Sabado.

Tantiya ng coach, kailangan nilang ipanalo ang lima sa pitong laro para makahirit kahit playoff sa quarterfinals.

Pasok ang 32-anyos na si Treadwell, nakalistang 6-foot-7 at produkto ng University of Akron na undrafted sa NBA noong 2015. Brusko si Treadwell sa timbang na 236 pounds, nambarako sa Israel league.

Tiwala si Guiao sa kanyang locals na makukumpasan ang import.

“Maganda naman ‘yung ibinigay nilang laban. Ipinakita ni Andrei (Caracut), ni Santi (Santillan), ‘yung potential nila,” ani Guiao sa kanyang young guns.

“These are the young guys na kailangan namin talagang i-develop, bigyan ng kumpiyansa. Maibabad nang husto para magka-experience.”

(Vladi Eduarte)